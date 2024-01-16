İnegöl'de özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, özel halk otobüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücüler ve 7 yolcu yaralandı.

DHA'nın haberine göre; kaza, dün saat 20.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Hüsnü Güven Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Akhisar Mahallesi istikametinden, TOKİ konutları istikametine giden Selami Ataman (37) yönetimindeki özel halk otobüsü, karşı yönden gelen ve otobüsün şeridine giren Muhammet Öztarakçı (23) idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

SÜRÜCÜLER İLE 7 YOLCU YARALANDI

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Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan yolcular Ali Rıza Avcı (27) ile Gülse Demirkan (22) ve özel halk otobüsü sürücüsü ile yolcular Ömer Daldagül (15), Remzi Akdağ (52), Havva Akdağ (52), Khalida Zufarova (41), Hazen Hicran Yılmaz (25) yaralandı. Diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi.