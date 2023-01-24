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İnegöl'de otomobil site duvarına çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Bursa İnegöl'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin site duvarına çarptığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Giriş: 24.01.2023 - 07:04 | Güncelleme: ABONE OL
İnegöl'de otomobil site duvarına çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Otomobil site duvarına çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
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DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil site duvarına çarptı. Kazada otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye tarafından çıkartılarak, hastanede tedavi altına alındı.

DHA'nın haberine göre; kaza dün saat 23.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolunda seyir halinde olan Emre Kahya (19) yönetimindeki otomobil, virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yol kenarındaki kaldırıma çarpıp savrulan otomobil, sitenin duvarına çarparak durabildi.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

Kaza sonucu hurdaya dönen araçta sürücü ve yanındaki arkadaşı Nurettin Sobot (19) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 genç, itfaiye ekiplerince çıkartılarak, sağlık ekibine teslim edildi.

Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Emre Kahya´nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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