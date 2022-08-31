Ormanda kaybolan kadın, 10 saat sonra çıplak halde bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde arkadaşıyla geldiği kaplıcadan çıktıktan sonra kaybolan Yasemin G. (24), ormanda çıkardığı kıyafetleri takip eden jandarma ve arama kurtarma ekipleri tarafından 10 saat sonra çıplak halde bulundu. 1 kilometre uzaklıkta bulunan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen kadın, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi Hilmiye Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde arkadaşı ile İstanbul'dan Bursa Oylat Kaplıcalarına gelen ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Yasemin G, hamamdan çıktıktan sonra kayboldu. Yasemin G'yi arayan arkadaşı sonuç alamayınca yaklaşık 4 saat sonra durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Arama çalışmalarına ANDA ve İHH arama kurtarma ekipleri de destek verdi.
KIYAFETLERİN İZİNİ SÜREN EKİPLER GENÇ KADINI ÇIPLAK HALDE BULDU
Hilmiye Mahallesi'nin çevresinde arama çalışması başlatan ekipler, ormanda kadın kıyafeti buldu. Kıyafetin Yasemin G'ye ait olduğunu belirleyen ekipler, çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırıldı. Bir süre sonra Yasemin G'ye ait bazı kıyafetleri daha bulan arama-kurtarma ekipleri, kayıp kadının izini süremeye devam etti.
Bulunan kıyafetlerden Yasemin G'nin gittiği güzergahı belirleyen ekipler, gruplara ayrılarak çalışmalarını sürdürdü.
DHA'nın haberine göre; Yasemin G, kaybolduktan 10 saat sonra kaplıcaya 1 kilometre uzaklıktaki Saadet Mahallesi mevkisinde bir kayanın üzerine çıplak halde otururken bulundu.
HASTANEDE SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ
Kıyafetleri giydirilen Yasemin G, arama kurtarma ekiplerince Hilmiye Mahallesi'nde bekleyen ambulansa getirildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolü yapılan Yasemin G, genel sağlık taraması için İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yasemin G'nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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