İnegöl'de kaçakçılık operasyonu - BURSA

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İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, fiziki takip sonucu Mesudiye Mahallesi'nde M.B'nin ev, iş yeri ve eklentilerinde kaçak sigara sattığını belirledi.Bu adresleri izlemeye başlayan polisler, mahallede bir otomobili durdurarak yaptıkları aramalarda sarılmış makaron ve çok sayıda kaçak tütün ele geçirdi. Şüphelinin ev ve iş yerleri ile eklentilerindeki aramalarda ise 200 kilogram kaçak tütün, 70 bin 400 makaron bulundu.Gözaltına alınan M.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.