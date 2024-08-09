İnegöl'de imalathanede yangın: 3 işçi dumandan etkilendi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya aksesuar imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırılırken, imalathanede maddi hasar oluştu
Yangın, dün saat 21.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 15. Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya aksesuar imalathanesinde çıktı.
1 SAATLİK MÜDAHALE İLE SÖNDÜRÜLDÜ
DHA'nın haberine göre; rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önemi alırken, yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınıp, söndürüldü.
3 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Dumandan etkilenen 3 işçi ise sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, iş yerinde maddi hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı