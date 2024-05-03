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        Haberler Gündem Güncel İnegöl'de iflas eden firmanın alacaklılarından yağmalama girişimi

        İnegöl'de iflas eden firmanın alacaklılarından yağmalama girişimi

        Bursa İnegöl'de iflas eden koltuk fabrikasının alacaklıları, firmanın mağazasını ve deposunu yağmalamaya çalıştı. Polis ekipleri, yağmalama yapan kişileri engellerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 07:09 Güncelleme: 03.05.2024 - 07:20
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        İflas eden firmanın alacaklılarından yağmalama girişimi
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde iflas eden koltuk fabrikasının alacaklıları, firmanın mağazasını ve depodaki satışa hazır koltuk takımlarını yağmalamak istedi.

        Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde faaliyette bulunan koltuk fabrikası iflas etti. İflas haberini duyan alacaklı olan tedarikçiler ile firma çalışanları saat 22.00 sıralarında fabrikanın mağaza ve deposuna giderek içeride bulunan koltukları tırlara yüklemeye başladılar.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İHA'nın haberine göre; ekipler yağmalama yapan şahısları engelledi. Olayla ilgili cumhuriyet başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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        #Bursa
        #İnegöl
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