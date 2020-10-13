İHA

İnegöl Mahmudiye mahallesinde bir kıraathanede dezenfektan olarak kullanılan Etil alkol kullanarak kaçak içki imal ettiği ve pet su şişelerinde satış yapıldığını belirledi. Söz konusu adrese ekipler operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda satışa hazır halde 12 litre yapılmış sahte rakı, 10 litre yapılmış sahte votka, 25 litre Volan Marka Tıbbı Kullanım Amaçlı Etil Alkol maddesi ve içki imalatında kullanılan 18 adet anason esansı ele geçirildi. Olayla ilgili işyeri sahibi N. S. İsimli şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.