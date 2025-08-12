İnegöl'de çay ocağı işletmecisi, dükkanında ölü bulundu

Olay, saat 21.30 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Egemen Sokak'ta bulunan çay ocağında meydana geldi.

Kendisinden bir süredir haber alınamayan Berat Demirtaş'ın (40) ailesi, iş yerine gitti. Çay ocağının kapısının kilitli olduğunu gören aile polise haber verdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DÜKKANINDA ÖLÜ BULUNDU

İtfaiyenin kapıyı kırarak açmasının ardından çay ocağına giren polis ve sağlık ekipleri Demirtaş’ı hareketsiz halde buldu.

DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan incelemede Berat Demirtaş’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Demirtaş’ın öldüğünü öğrenen ailesi büyük üzüntü yaşadı.

Berat Demirtaş’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.