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İnegöl'de alkollü traktör sürücüsüne 19 bin lira ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Galatasaray'ın şampiyonluğunu alkol kullanarak kutlayan ve ehliyetsiz olduğu belirlenen traktör sürücüsüne polis ekipleri tarafından 19 bin 835 lira para cezası kesildi. Polisin ısrarlarına rağmen alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücü gözaltına alındı

Giriş: 31.05.2023 - 02:30 | Güncelleme: ABONE OL
İnegöl'de alkollü traktör sürücüsüne 19 bin lira ceza
Alkollü traktör sürücüsüne 19 bin lira ceza
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DHA

Bursa'da traktörüyle Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katılan Selami Ç. (51) direksiyon başında alkol içerken polis ekiplerince yakalandı. Alkol testini reddeden ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücü gözaltına alınırken toplam 19 bin 835 TL cezai işlem uygulandı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek sezonunun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiminin ardından Bursa'da yaşayan Sarı-Kırmızılı taraflarlar, sokaklara çıkarak şampiyonluklarını kutladı.

DHA'nın haberine göre; İnegöl ilçesinde caddeleri trafiğe kapatarak konvoy yapan binlerce Galatasaray taraftarı, meşela yakıp, marşlar eşliğinde şampiyonluklarını kutlarken polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ

Kutlamaların yoğun olduğu Atatürk Caddesi'nde denetim yapan polis ekipleri konvoyda bulunan traktörün sürücüsünün direksiyon başında alkol kullandığını tespit etti. Durdurulan traktörün sürücüsü Selami Ç. (51) alkol testini reddederek bölgeden uzaklaşmak istedi. Polis ekiplerine direnerek zor anlar yaşatan Selami Ç'nin ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

19 BİN LİRA CEZA KESİLDİ, GÖZALTINA ALINDI

Polisin ısrarlarına rağmen alkolmetreye üflemeyi reddeden Selami Ç. gözaltına alınırken, alkolmetre testini reddetmekten 11 bin 645 TL ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL cezai işlem uygulandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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