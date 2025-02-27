İnegöl'de 550 yıllık çınar ağacı, caminin üzerine devrildi

Olay, dün saat 21.00 sıralarında İnegöl ilçesindeki İshakpaşa Camii'nin bahçesinde meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet ve 2'nci Bayezid devri devlet adamlarından İshak Paşa tarafından yaklaşık 600 yıl önce yaptırılan İshakpaşa Camii’nin bahçesindeki 550 yıllık Doğu Çınar'ı, henüz bilinmeyen nedenle kökünden çıkarak caminin üzerine devrildi.

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DHA'nın haberine göre; caminin duvarına dayanan ağacın gövdesinden kopan parçalar düşerken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İncelemede bulunan ekipler, ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.

*Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.