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        Haberler Gündem İneğe içki içirip videoya çektiler!

        İneğe içki içirip videoya çektiler!

        Sakarya'da pes dedirten bir olay yaşandı. Dört genç, ineğe içki içirdikten sonra video çekip sosyal medyada paylaştı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 22:34 Güncelleme: 08.11.2023 - 22:34
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        İneğe içki içirip videoya çektiler!
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 4 gencin ineğe içki içirdikleri görüntüler tepki çekti. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Olay, Akyazı ilçesine bağlı Yazılıgürgen Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvan alım- satım işiyle uğraşan E.B., İ.A., Ö.B. ve R.B., bir ineğe içki içirip, o anları kayda aldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler, tepki çekti.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Tepkilerin ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı.

        Olayın Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde suç teşkil etmesi nedeniyle ivedi olarak soruşturmaya başlanılmış, soruşturma çerçevesinde verilen talimatlar doğrultusunda olaya ilişkin gerekli araştırma yapılarak, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliler E.B., İ.A. Ö.B. ve R.B.’nin yakalanıp mevcutlu olarak Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi talimatı verilmiş, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne de idari yönden gereğine tevessül edilmesi hususunda gerekli bilgilendirme yapılmıştır.

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