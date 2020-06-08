İnece Belediye Başkanı Vardar "dere kirliliği" ifadelerine açıklık getirdi

AA

Kırklareli'ne bağlı İnece Belediye Başkanı Şahabettin Vardar, Teke Deresi kirliliğine ilişkin açıklamasının yanlış anlaşıldığını, Valiliği hedef gösterme gibi bir amacı olmadığını belirtti.

Vardar, makamında düzenlediği basın toplantısında, Teke Deresi'ndeki kirliliğin sadece beldenin değil, kentin bir sorunu olduğunu söyledi.

Geçen hafta düzenlediği basın toplantısında sarf ettiği sözlerinin farklı algılandığını vurgulayan Vardar, şunları kaydetti:

"Atık su arıtma tesisinin kapasitesinin arttırılması için yeterli bütçe imkanı bulunamadığından ve ayrıca diğer sanayi işletmeleri de atık su konusunda yeterli hassasiyeti göstermediklerinden Teke Deresi kirli akmaya devam etmektedir.

Belediye atık su arıtma tesisiyle ilgili yapmış olduğum basın açıklamasında Kırklareli Valiliği tarafından İnece Belediyesi'nin hedef gösterilmesiyle ilgili söylemim yanlış bir ifade olup farklı algılar oluşmasına sebebiyet vermiştir. Belediye olarak Valiliğimizin desteğiyle elimizden gelen en iyi hizmeti vermeye her zaman hazırız."

Vardar, 4 Haziran'da makamında düzenlediği basın toplantısında, Teke Deresi'ndeki kirliliğin İnece Belediyesi arıtma tesisinden kaynaklanmadığını ancak Kırklareli Valiliği tarafından belediyenin bu konuda hedef gösterildiğini ileri sürmüştü.