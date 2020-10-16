İnebolu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - KASTAMONU

AA

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Musa köyü Kurtköy mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Köylülerin ihbarı üzerine Küre, Bozkurt ve İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile İnebolu Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.Yerleşim yerlerine yaklaşık 200 metre kala kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları başlatıldı.