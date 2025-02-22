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        Haberler Gündem İnebolu'da dağdan kopan taşlar yola düştü: Üç bina tahliye edildi

        İnebolu'da dağdan kopan taşlar yola düştü: Üç bina tahliye edildi

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dağdan kopan taşlar, caddeye düştü. Heyelan sebebiyle üç bina tahliye edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 21:01 Güncelleme: 22.02.2025 - 21:30
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        Dağdan kopan taşlar yola düştü
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        Meteoroloji Müdürlüğünün turuncu kod ile uyarıda bulunduğu Kastamonu’da yoğun kar yağışı etkisini gösteriyor. Kar yağışının etkili olduğu Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde heyelan meydana geldi.

        Meteoroloji Müdürlüğü rasathanesinin bulunduğu tepelik alanda meydana gelen heyelanda, dağdan kopan taş parçaları caddeye düştü.

        Taş ve toprak kütlelerinin yuvarlandığı bölgedeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile Sahil Güvenlik Komutanlığına ait lojman, İnebolu Şoförler ve Otomobilciler Odasına ait bina ile İnebolu Öğretmenevine ait bahçe bölümü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından tahliye edildi. Ekiplerin diğer binalarla ilgili çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

        Öte yandan, tahliye edilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekiplerinin İnebolu Devlet Hastanesi’nde hizmet vereceği öğrenildi.

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        #İnebolu
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