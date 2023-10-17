Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        BIST 100 7.934,56 %-2,20
        DOLAR 27,8686 %0,02
        EURO 29,4470 %0,04
        ALTIN 1.716,49 %-0,03
        FAİZ 23,09 %5,29
        GÜMÜŞ GRAM 20,24 %0,09
        BITCOIN 28.444,00 %0,14
        GBP/TRY 34,0687 %0,02
        EUR/USD 1,0561 %0,01
        BRENT 90,17 %-0,79
        ÇEYREK ALTIN 2.806,46 %-0,03
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler İNDİRİMLİ ÜRÜNLER Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler listesi 17 - 19 Ekim kataloğu yayımlandı! - Merak Edilenler Haberleri

        Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi yayımlandı!

        Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Tarım Kredi Marketlerde onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amacı gütmediğini vurgulayarak açıkladığı Tarım Kredi Marketlerde 17 - 19 Ekim 2023 fırsatları yayınlandı. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market ekim ayı güncel indirimli ürünler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 00:24 Güncelleme: 17.10.2023 - 00:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Tarım Kredi Kooperatif Market ekim ayına özel yeni indirimli ürünler listesi... Temel ihtiyaç ürünlerinde birçok yeni indirim Tarım Kredi Marketleri'nde yer alıyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketler 17 - 19 Ekim tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabı ve sitesi üzerinden yayınladı. Peki, Tarım Kredi Marketler'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte Tarım Kredi Kooperatif Market güncel indirimli ürünler listesi ile haftanın fırsatları...

        • 2
        • 3
        • 4
        • 5
        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        • 11
        • 12
        • 13
        • 14
        • 15
        • 16
        • 17
        • 18
        • 19
        • 20
        • 21
        • 22
        • 23
        • 24
        • 25
        • 26
        • 27
        • 28
        • 29
        • 30
        • 31
        • 32
        • 33
        • 34
        • 35
        • 36
        • 37
        • 38
        • 39
        • 40
        • 41
        • 42
        • 43
        • 44
        • 45
        • 46
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sığınaklara koştular
        Sığınaklara koştular
        Bakan Fidan, Hamas lideri ile görüştü
        Bakan Fidan, Hamas lideri ile görüştü
        Ronaldo rekorunu geliştirdi!
        Ronaldo rekorunu geliştirdi!
        Kalkınma Planı’nda ABO ayrıntısı
        Kalkınma Planı’nda ABO ayrıntısı
        "Türkiye'nin 1 numarasıyız"
        "Türkiye'nin 1 numarasıyız"
        80 ton saman balyası kül oldu
        80 ton saman balyası kül oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Millilerin başarısı İtalyan basınında!
        Millilerin başarısı İtalyan basınında!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Bitcoin'de ETF hareketliliği
        Bitcoin'de ETF hareketliliği
        İsrail medyası ile Musk arasında atışma
        İsrail medyası ile Musk arasında atışma
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Soruşturma başlatıldı
        Soruşturma başlatıldı
        İstanbul turu
        İstanbul turu
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Milli Takım'a dev gelir!
        Milli Takım'a dev gelir!
        Habertürk Anasayfa