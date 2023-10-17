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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler İNDİRİMLİ ÜRÜNLER | Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler listesi 17 - 19 Ekim 2023 kataloğu yayınlandı! - Merak Edilenler Haberleri

        Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi yayımlandı!

        Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Tarım Kredi Marketlerde onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amacı gütmediğini vurgulayarak açıkladığı Tarım Kredi Marketlerde 17 - 19 Ekim 2023 fırsatları yayınlandı. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market ekim ayı güncel indirimli ürünler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 17:27 Güncelleme: 17.10.2023 - 17:27
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          Tarım Kredi Kooperatif Market ekim ayına özel yeni indirimli ürünler listesi... Temel ihtiyaç ürünlerinde birçok yeni indirim Tarım Kredi Marketleri'nde yer alıyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketler 17 - 19 Ekim tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabı ve sitesi üzerinden yayınladı. Peki, Tarım Kredi Marketler'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte Tarım Kredi Kooperatif Market güncel indirimli ürünler listesi ile haftanın fırsatları...

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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