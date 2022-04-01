Son dakika haberleri... Edinilen bilgiye göre, motorin fiyatlarında 31 Mart itibarı ile itibaren geçerli olmak 88 kuruş indirim yapıldı. Gelen indirim haberi sonrası yüzler gülerken brent petrol fiyatının yeniden yükseliş yönünde seyre geçmesi benzin ve motorine yeniden zam gelme ihtimalini kuvvetlendirdi. Peki, indirim sonrası motorin ve benzin fiyatları kaç TL oldu? İşte, 1 Nisan 2022 güncel motorin ve benzin fiyatları...