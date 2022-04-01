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İNDİRİM! Son dakika: Motorin (mazot) fiyatları düştü! 31 Mart LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL? Ankara, İzmir, İstanbul motorin benzin fiyatları

İNDİRİMLİ LİSTE... Motorin ve benzin fiyatları son dakika: Düştü! 31 Mart benzin ve motorin fiyatları

Motorin fiyatları düştü... 30 Mart gece yarısı itibariyle motorin fiyatlarına indirim geldi. Brent petrol fiyatındaki düşüşünde etkisiyle yaşanan düşüşün ardından gözler güncel Ankara, İzmir ve İstanbul motorin fiyatları ne kadar? Peki, gece indirimi fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir'de ne kadar,kaç TL? İşte güncel fiyat tablosu...

01.04.2022 - 08:54 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Son dakika haberleri... Edinilen bilgiye göre, motorin fiyatlarında 31 Mart itibarı ile itibaren geçerli olmak 88 kuruş indirim yapıldı. Gelen indirim haberi sonrası yüzler gülerken brent petrol fiyatının yeniden yükseliş yönünde seyre geçmesi benzin ve motorine yeniden zam gelme ihtimalini kuvvetlendirdi. Peki, indirim sonrası motorin ve benzin fiyatları kaç TL oldu?  İşte, 1 Nisan 2022 güncel motorin ve benzin fiyatları...

  • MOTORİNDE İNDİRİM!

    Yapılan son açıklamaya göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere (31 Mart) motorine 88 kuruş indirim geldi.

  • Benzinde ise bir fiyat değişimi yaşanmadı.

     

  • ANKARA VE İSTANBUL BENZİN - MOTORİN FİYATLARI 31 MART

    31 Mart tarihi itibariyle benzin ve motorin fiyatları şu şekilde: 

    İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,69 TL

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.70 TL 

    İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21.17 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı AVRUPA Yakası'nda 21.15 TL

    Ankara benzin litre fiyatı: 19.78 TL

    Ankara motorin litre fiyatı: 21,25 TL

    İzmir benzin litre fiyatı: 19.80 TL

    İzmir motorin fiyatı: 21.27 TL

  • EPGİS FİYAT PAYLAŞIMINI DURDURDU

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Yılmaz’ın çağrısı üzerine akaryakıt sektörünün dağıtım ve bayii dernek temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantı geçtiğimiz günlerde yapıldı.

     

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