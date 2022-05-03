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İNDİRİM YOLDA! Son dakika: Benzin fiyatlarında indirim bekleniyor! 3 Mayıs benzin ve motorin fiyatları

Geçtiğimiz Cuma günü brent petrol fiyatlarındaki artışla birlikte zamlanan benzin fiyatlarında yeniden indirim sürprizi bekleniyor. Peki, benzin fiyatları düşecek mi? benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? işte 3 Mayıs benzin ve motorin fiyatları İstanbul - Ankara ve izmir satış rakamları...

03.05.2022 - 09:28 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Benzin fiyatları zamlanıyor! Brent petrol varil fiyatı dolardaki yukarı yönlü seyrin de etkisiyle benzin fiyatlarına bayram öncesi 1 lira 33 kuruş zam geldi. Ancak brent petrol fiyatının yeniden düşüşe geçmesiyle birlikte benzinde indirim beklentisi arttı. Peki, benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte 3 Mayıs zamlı benzin fiyatları...

  • BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI ZAMLANDI MI?

    Brent petrol varil fiyatının 107 dolar seviyelerine kadar yükselmesinden ardından Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında zam geldi. 30 Nisan gece yarısı itibariyle geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 33 kuruş zam geldi. Zam sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul'da 19,01 liradan 20,34 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 19,11 liradan 20,44 liraya yükseldi.

  • İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 3 MAYIS 2022

    İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.33

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.34 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22,02 TL 

    İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22,04 TL

  • İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    İzmir'de benzin litre fiyatı 20.44 TL

    İzmir'de motorin litre fiyatı 22.12 TL

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Ankara'da benzin litre fiyatı 20.44 TL

    Ankara'da motorin litre fiyatı 22.12 TL

  • EPGİS FİYAT PAYLAŞIMINI DURDURDU

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Yılmaz’ın çağrısı üzerine akaryakıt sektörünün dağıtım ve bayii dernek temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantı geçtiğimiz günlerde yapıldı.

     

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