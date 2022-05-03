Benzin fiyatları zamlanıyor! Brent petrol varil fiyatı dolardaki yukarı yönlü seyrin de etkisiyle benzin fiyatlarına bayram öncesi 1 lira 33 kuruş zam geldi. Ancak brent petrol fiyatının yeniden düşüşe geçmesiyle birlikte benzinde indirim beklentisi arttı. Peki, benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte 3 Mayıs zamlı benzin fiyatları...