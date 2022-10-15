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İNDİRİM YOLDA! Motorin ve benzin fiyatları 15 Ekim rakamları | Son dakika: Brent petrolde düşüş!

Brent petrol fiyatları haftayı düşüşle kapattı! Benzin ve akaryakıtta indirim yolda

OPEC+ üyelerinin petrol üretiminde kısıtlama kararı sonrası yükselişe geçen brent petrol fiyatları haftayı yüzde 3,11 düşüşle kapattı. Yaşanan düşüşle birlikte benzin ve motorin fiyatlarına indirim bekleniyor. İşte 15 Ekim itibariyle güncel benzin ve motorin fiyatları...

15.10.2022 - 12:51 | Güncelleme: ABONE OL

  • OPEC'in petrol üretimini azaltma kararı sonrası uluslararası piyasalarda yükseliş haftanın son iş günü olan dün itibariyle düşüşe bıraktı. Brent petrol fiyatları haftayı yüze 3,11 düşüşle kapattı. Yaşanan düşüş ise beraberinde mazot yani motorin ve benzin fiyatlarında indirim beklentisini beraberinde getirdi. İşte gncel benzin LPG ve son olarak dün gece yarısı zam gelen motorin fiyatları...

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    BRENT PETROLDE DALGALI SEYİR!

    AA'nın haberine göre; Fiyatlar, zayıf dolar ve ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış nedenleriyle dalgalı bir seyir izliyor.

    ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki düşüş petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getirerek fiyatları destekliyor.

    Petrol Üreticisi Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ülkelerin de dahil olduğu OPEC+ grubunun üretim kesintisi kararı da fiyatları desteklemeye devam ediyor.

    Ancak, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden ABD'de talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatları baskılıyor.

    ABD Enerji Enformasyon İdaresine (EIA) göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 9 milyon 900 bin varil artarak 439 milyon 100 bin varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların 7 milyon 54 bin varil artacağı yönündeydi.

    Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 7 milyon 700 bin varil azalışla 408 milyon 700 bin varile geriledi. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 2 milyon varil artışla 209 milyon 500 bin varil oldu.

  • MOTORİNE GECE YARISI BİR ZAM DAHA GELDİ!

    Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 15 Ekim 2022 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 99 zam geldi.

     

  • İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 15 EKİM 2022

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.63 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 27,43 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.62 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 27,43 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL

     

  • ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Ankara'da benzin litre fiyatı 20.77 TL

    Ankara'da motorin litre fiyatı 27,55 TL

    Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

     

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