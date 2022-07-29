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İNDİRİM RÜZGARI | Motorin ve benzin fiyatlarına peş peşe indirim! 29 Temmuz 2022 Çarşamba bugün LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları İstanbul - İzmir - Ankara

İNDİRİM RÜZGARI | Motorin ve benzin fiyatlarına peş peşe indirim!

Motorin fiyatlarına 26 Temmuz'da gelen indirimin ardından bir sürpriz indirim haberi de 27 Temmuz Çarşamba günü benzine geldi. Brent petrol fiyatlarındaki düşüş ve dolardaki değer artış ise ufukta yeni indirimlerin beklentilerine yol açıyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 29 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları...

29.07.2022 - 08:07 | Güncelleme: ABONE OL

  • Son dakika haberi... Motorin fiyatlarına indirim geldi! Fed'in olası faiz artırımı etkisiyle brent petrol fiyatları sert düşüşler dikkat çekiyor. Brent petrol fiyatlarındaki düşüş beraberinde benzin, mazot ve LPG fiyatlarına da indirim olarak yansıyor. Son olarak mazota 92 kuruş indirim, benzine ise 50 kuruş indirim yapıldı.  Peki, indirim sonrası benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte 29 Temmuz mazot, LPG ve benzin fiyatları canlı tablo....

  • PETROLDE DÜŞÜŞ YÜZDE 5'İ AŞTI!

    Petrol fiyatları, küresel resesyon beklentilerinin güçlenmesiyle talebin azalacağına yönelik endişelerle düşeş geçti. Ham petrol fiyatı 11 Mayıs gününden itibaren ilk kez 100 doların altına düştü.

    Dünya genelinde görülen yükselen enflasyon ve resesyon endişeleri küresel piyasalarda fiyatlanmaya başladı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,80 seviyelerine gerilerken ons altın ve borsalarda yüzde 3'e varan düşüşler var. Dolar endeksi ise 106 puanı aşarak 20 yılın zirvesine çıktı. Enerji belirsizliği yaşayan Avrupa'da, Norveç'te gaz endüstri çalışanlarının grevinin de etkisiyle Euro/dolar çaprazı 1,02'li seviyelere indi. Resesyon endişelerin enerjiye olan talebi düşüreceği beklentisiyle petrolde günlük düşüş yüzde 5'i aştı.

  • BENZİNDE BEKLENEN İNDİRİM GELDİ!

    Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü itibarı ile benzinde 50 kuruş bir indirim yapıldı.

  • MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM

    Motorin (mazot) grubuna 26 Temmuz Salı günü geçerli olmak üzere 92 kuruş  kuruş indirim geldi. İşte indirim sonrası güncel mazot fiyaları

  • İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 29 TEMMUZ 2022 

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,25

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24,50 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,52 TL

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 22,24TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 24,47TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,97 TL

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