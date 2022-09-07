İndirim izdihamında mağazanın kepenkleri kapatıldı!

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde faaliyete geçen bir hediyelik ve çeyizlik eşya mağazası, açılışa özel indirim yapınca vatandaşlar, saatler öncesinden geldikleri mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
İHA'nın haberine göre, kepenklerin açılmasıyla mağazanın önünde izdiham yaşanınca, yığılmadan tedirgin olan mağaza yetkilileri iş yerinin kepenklerini kapattı.
İlçede ev eşyalarının satıldığı bir mağaza, şubesinin açılışına özel indirim yaptı. Kampanyayı duyan ve indirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar ise açılış saatinden saatler önce mağaza önünde yerini aldı.
UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Mağaza önünde metrelerce uzunlukta kuyruklar oluşturan vatandaşlar, açılışın indirimli ürünlerle yapıldığı duyurulan mağazanın önünde izdihama neden oldu. Kepenklerin açılmasıyla birlikte oluşan yığılma nedeniyle mağaza yetkilileri tarafından kepenkler geri kapatılarak içeriye vatandaşların girişi engellendi. Polis, vatandaşların sorunsuz dağılmaları ve mağaza önünde ve çevresinde sorun yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı.
İndirim için mağazaya gelen Serkan Uca kepenklerin geri kapatılmasına tepki göstererek, “Sabah saat 9’dan beri burada bekliyorum. Bardak falan alacaktım. Bizi kandırdılar, hepimiz burada mağdur olduk. Sözde izdiham varmış ama hiçbir izdiham yok. Resmen aldatıcı, bizi kandırdılar” dedi.
"3-4 BİN KİŞİ TOPLANDI"
Azize isimli bir vatandaş ise, “Çok büyük bir reklam yapıldı. Sultanbeyli’den Ümraniye'ye kadar kataloglar dağıtıldı. Çok büyük reklamlar oldu. Burada 3-4 bin kişi toplanıldı. İçeriye sadece 400-500 kişi alındı. Buraya haber kanalları çağrıldı. Reklamlar yapıldıktan sonra 'polis memurları izin vermiyor' denildi, indirim iptal edildi. Polis memurlarına şikayetimizi beyan ettik. Bu kadar insanı toplandılar. Sadece şikayetçi olmak istiyoruz“ diye konuştu.
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