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İNDİRİM! Güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları (İstanbul, Ankara ve İzmir): İndirimli akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar? Benzin ve Motorine indirim var mı?

Güncel akaryakıt fiyatları: 28 Haziran benzin, LPG ve motorin fiyatı litresi ne kadar?

Güncel motorin, LPG ve benzin fiyatı araştırılıyor. Bir zam, bir indirim haberlerinin gelmesiyle değişen akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. 15 Haziran'da benzine indirim gelmesinin ardından 16 ve 17 Haziran tarihlerinde peş peşe motorin zammı uygulanmıştı. Ancak dolar kurunun son günlerdeki düşüşün ardından benzin motorine indirim beklentisi oluştu. Vatandaşlar "Motorine indirim var mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 28 Haziran güncel akaryakıt fiyatları (LPG, Motorin ve Benzin) litre fiyatı

28.06.2022 - 11:29 | Güncelleme: ABONE OL

  • Döviz kurlarındaki düşüş beraberinde akaryakıt indirimi haberlerini getirdi. Son zamanlarda motorin fiyatlarına gelen zammın ardından zorlanan araç sahipleri indirim bekliyor. İndirim beklentisi gündemdeyken vatandaşlar "Benzin, LPG ve motorin fiyatları ne kadar?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 28 Haziran güncel akarayakıt fiyatları son durum...

  • MOTORİNE İNDİRİM BEKLENTİSİ!

    Motorin fiyatlarına 2 lira ile 2 lira 50 kuruş arasında büyük bir indirim bekleniyor. 29 Haziran'dan itibaren geçerli olması beklenen indirim ile beraber motorinin litre fiyatı ortalama olarak İstanbul'da 27,44 TL', Ankara'da 27,55 TL', İzmir'de 27,57 TL olacak. 

    23 Haziran gece yarısı itibarıyla 25 kuruş indirim uygulanan benzin fiyatlarında ise bir değişiklik beklenmiyor. 

  • BENZİN FİYATLARI 27.25 LİRAYA GERİLEDİ!

    15 Haziran gece yarısı itibariyle benzin litre fiyatına 97 kuruş indirim yapılmıştı. Brent petrol ve dolar kurundaki düşüşle beraber sektör temsilcileri bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 25 kuruşluk indirim yapıldı. İndirimle beraber pompa fiyatı yüzde 0.9 geriledi.

  • BU YIL BENZİNE YÜZDE 113 ZAM GELDİ!

    Sena başında 13.30 seviyesinde bulunan dolar/TL ise 2022'de şu ana kadar yüzde 30.4 yükseldi. Bu sebeplerle benzinin satış fiyatına yıl genelinde yüzde 113 zam geldi. Benzinin litresi sene başında ortalama 12.91 liradan satılıyordu. Motorindeki yükseliş ise daha sert oldu. Sene başında 12.75 lira olan motorinin litre fiyatı bugün itibarıyla 30.05 liraya çıktı. Yani pompa satış fiyatına yüzde 136 zam geldi.

  • MOTORİN 30 TL’YE DAYANDI!

    En son 7 Haziran itibariyle 1 lira 92 kuruş zamlanan motorin fiyatına 16 Haziran Perşembe günü itibariyle 1 lira 27 kuruş zam uygulanırken bir zam haberi daha ge aldi. 17 Haziran Cuma gününden geçerli olmak motorinde 80 kuruş artış, pompa satış fiyatlarına yansıdı.

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