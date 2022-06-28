İNDİRİM! Güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları (İstanbul, Ankara ve İzmir): İndirimli akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar? Benzin ve Motorine indirim var mı?

Güncel akaryakıt fiyatları: 28 Haziran benzin, LPG ve motorin fiyatı litresi ne kadar?

Güncel motorin, LPG ve benzin fiyatı araştırılıyor. Bir zam, bir indirim haberlerinin gelmesiyle değişen akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. 15 Haziran'da benzine indirim gelmesinin ardından 16 ve 17 Haziran tarihlerinde peş peşe motorin zammı uygulanmıştı. Ancak dolar kurunun son günlerdeki düşüşün ardından benzin motorine indirim beklentisi oluştu. Vatandaşlar "Motorine indirim var mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 28 Haziran güncel akaryakıt fiyatları (LPG, Motorin ve Benzin) litre fiyatı

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