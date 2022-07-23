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İNDİRİM GELİYOR! Motorine indirim beklentisi... Güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları ne kadar? 23 Temmuz akaryakıt fiyatları LPG, motorin, benzin litre fiyatı İstanbul, Ankara, İzmir

Motorine indirim geliyor... Güncel akaryakıt fiyatları ile 23 Temmuz benzin, LPG ve motorin fiyatı

Güncel akaryakıt motorin, LPG ve benzin fiyatı araştırılıyor. Dolar kurundaki düşüşün petrol fiyatlarına yansıması ile birlikte akaryakıta indirim haberleri peş peşe geliyor. Dolar kurundaki düşüşün devam etmesiyle indirim beklentisi oluşurken araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. İşte 23 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları (LPG, Motorin ve Benzin) litre fiyatı

23.07.2022 - 13:29 | Güncelleme: ABONE OL

  • Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik ile birlikte değişen akaryakıt fiyatları araştırılıyor. Motorine 8 Temmuz tarihinde gelen büyük indirimin ardından 9 Temmuz'da yeni bir zam gelmişti. Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ile birlikte otomonil sahipleri "Akaryakıt fiyatlarına benzin, LPG ve motorine indirim gelir mi?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 23 Temmuz güncel akarayakıt fiyatları son durum...

  • MOTORİN FİYATLARINA ÖNCE İNDİRİM SONRA ZAM YAPILMIŞTI!

    Motorin (mazot) grubuna 8 Temmuz Cuma günü geçerli olmak üzere 2 lira 10 kuruş indirim geldi. Bu indirim ile beraber motorin litre fiyatı 25 lira'nın altına geriledi.

    9 Temmuz Cumartesi günü itibariyle motorin fiyatına 81 kuruş zam yapıldı. Akaryakıt zammının ardından motorin fiytları yeniden 25 liranın üzerine çıktı.

  • MOTORİNE İNDİRİM BEKLENTİSİ 

    Brent petrol fiyatlarındaki değişiklik sonrası araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir haber geldi. 26 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 92 kuruş indirim bekleniyor.

    Gelecek indirim ile birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 24,51 liraya düşecek. 

  • BENZİNE İNDİRİM!

    19 Temmuz Salı günü itibarıyla Brent petrol fiyatı 96 dolara gerileyerek Rusya-Ukrayna savaşından önceki seviyesini dönerken benzin fiyatlarına 96 kuruş indirim uygulandı. 

  • AKARYAKIT İNDİRİMİ SONRASI GÜNCEL BENZİN FİYATLARI NE OLDU?

    Akaryakıt indirimi ile birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul’da yaklaşık olarak 23,66 TL’den 22,70 TL’ye, Ankara ve İzmir’de 23,78 TL’den 22,82 TL’ye düştü.

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