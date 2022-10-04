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Akaryakıta indirim bekleniyordu: Zam geliyor iddiası! 4 Ekim 2022 Salı Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Motorine ve benzine zam gelecek mi?

İndirim bekleniyordu, zam geleceği iddia edildi! Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...

Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı, 9 ayın en dip seviyesini görürken akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. İndirim haberi araç sahipleri tarafından beklenirken akaryakıt zammı geleceği iddia edildi. İşte, 4 Ekim 2022 LPG, motorin ve benzin fiyatları...

04.10.2022 - 08:54 | Güncelleme: ABONE OL

  • Benzin fiyatları, brent petrolda gözlenen hareketliliğe paralel olarak akaryakıt zammı ve akaryakıt indirimi haberleri ile gündeme geliyor. Geçtiğimiz günler 80 doların altını gören brent petrol fiyatı, motorin ve benzin fiyatlarında indirim beklentisi oluşturdu. Akaryakıt fiyatlarına indirim gelmezken zam yapılacağı iddia edildi. İddiaların ardından "LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, zam mı geldi?" soruları gündeme geldi. işte, 4 Ekim Salı İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, benzin ve motorin fiyatları...

  • ABD HAM PETROLÜ 9 AYIN DİBİNİ GÖRDÜ!

    Ham petrol fiyatı, birçok ülkede yapılan faiz artışlarının küresel enerji görünümüne ilişkin beklentileri kötüleştirmesiyle 4. haftayı da düşüşle tamamlamaya hazırlanırken, ABD ham petrolü Ocak ayından beri ilk kez 80 doların altına geriledi.

  • MOTORİN VE BENZİN FİYATLARINA İNDİRİM GELECEK Mİ?

    Petrol fiyatları bu haftaki düşüşünü sürdürürken ABD ham petrolü Ocak ayından beri ilk kez 80 doların altına geriledi. Brent petrol fiyatlarında gözlemlenen gerilemenin ardından motorin fiyatı ve benzin fiyatlarına indirim beklentisi oluştu.

  • MOTORİN VE BENZİN FİYATLARINA ZAM İDDİASI!

    Brent petrol fiyatlarında gözlemlenen gerilemeyle birlikte akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşmuştu. Sosyal medyada yer alan haberlere göre motorin fiyatı ve benzin fiyatlarına zam yapılacağı iddia edildi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

  • SON OLARAK MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM GELMİŞTİ!

    Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sonrası motorinde indirim beklentisi oluşturdu. Sektör temsilcileri, motorine gelen 1.76 kuruş indirimin 20 Eylül 2022 Salı gününden itibaren geçerli olduğunu belirtti. 

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