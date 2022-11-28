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İndirim bekleniyor! 28 Kasım Pazartesi bugün akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? Benzin ve motorinde indirim var mı?

İndirim bekleniyor! 28 Kasım Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri ile gündemdeki yerini koruyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği benzin fiyatlarında son olarak 1,16 TL indirim yapılmıştı. İşte 28 Kasım Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları...

Giriş: 28.11.2022 - 09:51 | Güncelleme: ABONE OL

  • Akaryakıt fiyatları üst üste yapılan zam ve indirim haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Brent petrol ve döviz kurundan etkilenen akaryakıt fiyatlarında güncel rakamları haberimizde derledik. İşte akaryakıt fiyatlarında beklenen indirimler ile benzin fiyatlarında son durum...

  • MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR!

    Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; 29 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde motorinde 82 kuruşluk indirim bekleniyor.

  • SON OLARAK YAPILAN İNDİRİM VE ZAMLAR

    Benzin fiyatlarına geçtiğimiz günlerde 47 kuruş indirim geldi. Değişiklik pompa fiyatlarına yansıdı.

    Geçtiğimiz günlerde motorin grubunda 95 Kuruş indirim, benzin grubunda ise 55 kuruş zam yapıldı. 

    23 Kasım Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1,16 TL indirim yapıldı.

    19 Kasım 2022 Cumartesi gününden itibaren benzine 75 kuruşluk indirim yapıldı. Benzin fiyatlarına, 17 Kasım Perşembe gününden geçerli olmak üzere 77 kuruş indirim gelmişti.

    15 Kasım 2022 Salı gününden geçerli olmak üzere Motorin (mazot) grubunda 1,56 TL'lik indirim yapıldı.

  • İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 28 KASIM 2022

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.16 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23.90 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,46 TL

  • İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.15 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23.88 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,82 TL

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