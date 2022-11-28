İndirim bekleniyor! 28 Kasım Pazartesi bugün akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? Benzin ve motorinde indirim var mı?

İndirim bekleniyor! 28 Kasım Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri ile gündemdeki yerini koruyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği benzin fiyatlarında son olarak 1,16 TL indirim yapılmıştı. İşte 28 Kasım Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları...

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