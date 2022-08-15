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İNDİRİM BAŞLADI! Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirim kataloğu 15 Ağustos 2022: Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimli ürünler neler, indirim başladı mı?

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirim kataloğu 15 Ağustos 2022: Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimli ürünler neler?

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürünlerinde indirim yapılacağı duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şeker, un, zeytinyağı, ayçiçek yağı gibi 30-40 çeşit üründe indirim yapılacağının müjdesini vermesinin ardından Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirime girecek olan ürünleri açıkladı. 15 Ağustos gününün gelişiyle birlikte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirim kataloğu araştırmaları hız kazandı. İşte, Tarım Kredi marketleri indirimli ürünler listesi...

15.08.2022 - 09:44 | Güncelleme: ABONE OL

  • Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirim kataloğu yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan markertlerdeki fahiş fiyatlara karşı Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30-40 üründe indirim yapılacağını duyurmuştu.  "Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimi başladı mı, indirimli ürünler hangileri?" sorusunan yanıt aranırken başta et, süt, un ve ayçiçek yağı olmak üzere pek çok üründe indirim 15 Ağustos Pazartesi günü itibariyle başladı. İşte, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimli ürünleri hakkında merak edilenler...

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Gıda fiyatlarına yönelik alınan önlemlere dikkat çeken Erdoğan, ESK'dan sonra Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinin de belirli ürünlerde indirime gideceğini açıkladı.

  • KIRMIZI ETTE YÜZDE 30-35 İNDİRİM

    Erdoğan, "Marketlerde benim vatandaşımı dara sokanlar, Tarım Kredi Kooperatifi talimatı aldı. Bundan böyle koyun, kuzu etinde yüzde 25 indirimi başlattık. Ve bu sabah, Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı'yla da konuştum. Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 gibi bir indirimle onların da satışına başlayacağız. Ülkemizin her yerinde malum koyun-kuzu geçerli değil. Mesela Karadeniz'de daha çok büyükbaş makbuldür. Oralarda büyükbaşın kesiminde kuşbaşı, kıyma, biftek, pirzola vs... Bunu piyasaya sürdüğümüzde ve hele hele yüzde 30-35 gibi onda bir indirimi başlatınca benim vatandaşım ona da alışacak. Ve bu, piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek." ifadelerini kullandı.

  • "30-40 ÇEŞİT ÜRÜNDE SÜRATLE İNDİRİME GİDİLECEK"

    1.300 tane Tarım Kredi Kooperatifi'nin marketi var. Tarım Kredi'nin diğer ürünlerinde de şeker, un, zeytinyağı, ayçiçek yağı gibi 30-40 çeşit üründe de süratle indirime gidecek."

  • "VATANDAŞLAR SEPETİNİ DAHA UCUZA DOLDURACAK"

    Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, "Vatandaş sepetini daha ucuza dolduracak" dedi. Bazı ürünlerde çok ciddi indirim yaptıklarını belirten Aydın, özellikle tedariki daha rahat sağlanan ürünlerde daha yüksek oranlar uyguladıklarını dile getirdi.

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