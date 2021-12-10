Pacers'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, 62 yaşındaki Carlisle'ın Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı ve karantinaya girdiği belirtildi.

Birkaç maç takımın başında yer alamayacağı ifade edilen Carlisle'ın yerine yardımcı antrenör Lloyd Pierce'ın görev yapacağı kaydedildi.

Doğu Konferansı'nda bu sezon 11 galibiyet, 16 mağlubiyet yaşayan Pacers, 13. sırada bulunuyor.