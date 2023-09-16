İncüğez Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

Ertuğrul, bölgenin yeteri kadar tanıtılmadığını, bundan sonra tanıtım faaliyetlerine ağırlık vereceklerini belirterek, "Yine aynı mevkide 'saklı mağara' ismini verdiğimiz mağaramız var. İçinde çok değişik şekillerin olduğu, hakikaten renk cümbüşü ve şekil zengini bir mağaramız var. Bunlar bölgemizin hakikaten saklı kalmış güzellikleri, değerleri diye düşünüyorum" diye konuştu.