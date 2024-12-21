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        Haberler Gündem Güncel İncirliova'ya 10 Milyon TL'lik hibe desteği | Son dakika haberleri

        İncirliova'ya iki ayda 10 Milyon TL'lik hibe desteği

        Aydın'ın İncirliova Belediyesi'ne, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çöp toplama aracı hibe edildi. Son destekle birlikte İncirliova iki ayda 10 milyon TL değerinde hibe desteği almış oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 10:56 Güncelleme: 21.12.2024 - 10:56
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        İncirliova'ya 10 Milyon TL'lik hibe desteği
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        Aydın'ın İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın Ankara temasları kapsamında yaptığı görüşmeler ile ilçe, son iki ayda İller Bankası'ndan 4 milyon TL, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 5 milyon 500 bin TL değerinde hibe desteği aldı.

        İncirliova Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hibe desteklerinin ilk ayağı olan 1 milyon 500 bin TL değerindeki 170 adet büyük çöp konteynerini daha önce teslim almıştı. 4 milyon 121 bin TL değerindeki çöp toplama aracı da bugün ilçeye ulaştı.

        Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan gelen aracı Başkan Kaya teslim aldı. Teslim töreninde Başkan Kaya'ya AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Mehmet Yüzbaşıoğlu, MHP İncirliova İlçe Başkanı Ercan Özdemir, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Korucu, Polat Tanrıkulu, AK Parti İncirliova İlçe Kadın Kolları Başkanı İlkay Karabulut, AK Parti İncirliova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yasin Geçgel ve belediye meclis üyeleri eşlik etti.

        Araç tesliminin ardından açıklama yapan Başkan Kaya, şunları söyledi:

        "Çevre kirliliğinin önlenmesi ve mahallelerimizin ihtiyacını karşılamak amacıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ilçemize hibe edilen 4 milyon 121 bin TL değerindeki çöp toplama aracımızı teslim aldık. Daha önce teslim aldığımız 170 adet büyük çöp konteynerimiz ile birlikte toplamda 5 milyon 500 bin TL, İller Bankamızdan yol yapımı için aldığımız 4 milyon TL hibe desteğiyle birlikte ise son iki ayda 10 milyon TL değerine yakın hibe desteğini ilçemize kazandırmış olduk.

        İncirliovamızın geleceği için durmaksızın çalışırken devletimizin de desteği ile yolumuza daha güçlü devam ediyoruz. Hibe desteklerinin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum başta olmak üzere TBMM KİT Komisyonu Başkanımız ve AK Parti Aydın Milletvekilimiz Mustafa Savaş, AK Parti Aydın Milletvekillerimiz Seda Sarıbaş, Sayın Ömer Özmen, AK Parti Aydın İl Başkanımız Sayın Gökhan Ökten'e ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

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        #Aydın Haberleri
        #İncirliova Belediyesi
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