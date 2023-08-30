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        Haberler Yaşam İncir yerken çiçek ve arı da yiyorsunuz! İçinde ölü arılar bulunan incir nasıl oluşur?

        İncir yerken aslında çiçek ve arı da yiyorsunuz! İçinde ölü arılar bulunan incirin oluşum süreci!

        İncir ağaçları hiçbir zaman çiçek açmaz ve rüzgar sayesinde de tozlaşmazlar. O halde hiç çiçek açmayan incir ağaçları nasıl üreyerek meyve veriyor? İncir ağacının çiçekleri aslında tam olarak incir meyvesinin içerisindedir. İncir yerken çıtırdayan tüm tomurcuklar aslında bir çiçek. Bu çiçeklerin içerisine girerek polenleri toplayan hayvan ise incir arılarıdır. İşte incir yerken aklınıza gelecek bir daha unutmayacağınız incirin oluşum süreci.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2023 - 09:39 Güncelleme: 30.08.2023 - 09:39
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        • 1

          İNCİRLER ASLINDA BİR ÇİÇEKTİR

          İncir ağacının çiçeği kozaya benzeyen bir yapıya sahiptir. Yani aslında incir ters açan bir çiçek gibidir. İncir meyveleri üreyebilmek için incir arılarına ihtiyaç duyar. Bu arı grubu diğer arılardan daha farklı bir cinstir ve sadece incirlerin içerisinde kendilerini dölleyebilmek için yaşamlarını sürdürürler.

        • 2

          ARILAR İNCİRLERİN İÇERİSİNE GİRER

          İncirin olgunlaşma sürecinde meyve tozlaşmaya hazır olduğunda arıları baştan çıkaran bir koku salgılar. Kokuyu takip eden dişi arılar incir meyvesini bulur ve her incirin dibinde bulunan daracık açıklıktan geçmek zorunda kalır. Bu açıklıktan geçen dişi arılar kanatlarını kaybettikleri için geri çıkamazlar.

        • 3

          ARI İNCİRİN İÇERİSİNE YUMURTALARINI BIRAKTIKTAN SONRA ÖLÜR

          İncir meyvesinin içerisine giren dişi arı kendi yumurtalarını çiçeklerin içerisine bırakır. Bu yumurtalar ve polenler çiçek tanelerinin döllenmesini sağlar. Çiçekler yeterli sayıda tohum ürettikten sonra dişi arı incir meyvesinin içerisinde ölür ve incir içinde büyüyen yumrulara dönüşür.

        • 4

          İNCİRİN İÇERİSİNDE ARI DOĞUYOR

          Birkaç hafta içerisinde incir meyvesinin içinde yeni arılar ürer ve erkek arılar dişi arılarla çiftleşerek yeni bir döngü oluşturmaya başlar. Dişilerden çok daha küçük olan erkek arıların kanatları olmadığı için incir meyvesinden dışarı çıkamazlar içerisinde ölürler. Dişi arılar ise doğdukları incir meyvesinden döllenmiş bir şekilde çıkarak yeni polenlenmesi gereken incir meyveleri aramaya başlarlar.

        • 5

          İNCİR YERKEN HEM ÇİÇEKLERİ HEM DE ARILARI YEMİŞ OLURUZ

          İncirlerin polenleşmesinde büyük rol oynayan arılar bu döngüyü devam ettirerek bugün yediğimiz incir meyvesini tüketmemizi sağlar. Yani bir incir yerken aslında hem incir arılarını hem de çiçek tohumlarını yemiş oluruz.

          Kaynak: Evrimağacı

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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