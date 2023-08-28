İNCİRLER ASLINDA BİR ÇİÇEKTİR

İncir ağacının çiçeği kozaya benzeyen bir yapıya sahiptir. Yani aslında incir ters açan bir çiçek gibidir. İncir meyveleri üreyebilmek için incir arılarına ihtiyaç duyar. Bu arı grubu diğer arılardan daha farklı bir cinstir ve sadece incirlerin içerisinde kendilerini dölleyebilmek için yaşamlarını sürdürürler.