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        Elazığ'da kayalıklardan düşen kişi öldü

        Elazığ'da feci bir kaza meydana geldi. Kentte bir kişi incir toplamak için gittiği dağlık bölgede kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 13:25 Güncelleme: 27.08.2023 - 13:25
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        İncir toplarken kayalıklardan düştü!
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        Elazığ'ın Palu ilçesinde incir toplamak için gittiği dağlık bölgede kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre Karasalkım köyünde yaşayan Zülfü Karatağ (36), dün sabah saatlerinde kayalık bölgede incir toplamaya gitti.

        Havanın kararmasına rağmen eve dönmeyen Karatağ'ı köy sakinleri aramaya başladı. Arama sonucunda Hırsız Dağ mevkisindeki kayalık alanda Karatağ'ın cansız bedeni bulundu.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kayalıklardan düşerek öldüğü tespit edilen Karatağ'ın cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

        Fotoğraflar: DHA

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