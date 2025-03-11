'İncir Reçeli 3' geliyor
'İncir Reçeli' serisinin devam filmi için çalışmalar başladı. Halil Sezai yine başrolde olacak
Giriş: 11.03.2025 - 13:49 Güncelleme: 11.03.2025 - 13:49
'İncir Reçeli' filminin 3'üncüsü geliyor. 'İncir Reçeli 3' filminin, yönetmenliğini ve senaristliğini Aytaç Ağırlar üstlenecek. Halil Sezai Paracıkoğlu da 'İncir Reçeli'nin başrol karakteri 'Metin'e hayat vermeye devam edecek.
'İncir Reçeli'nin ilk filmi 2010'da ikincisi ise 2014'te vizyona girmişti.
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