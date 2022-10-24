Gaziantep'te incir ağacından düşen kadın yaşamını yitirdi.

Nurdağı ilçesi Aslanlı Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde, incir toplamak için ağaca çıkan Ayşe Kınalı (50), dalın kırılması sonucu düştü.

Ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kınalı, kurtarılamadı. Kınalı'nın cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

*Fotoğraf: İHA