İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı ile İnci Taneleri bu hafta var mı?
Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri, her Perşembe akşamı izleyiciyle buluşuyor. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka'nın yer aldığı dizinin bu hafta ekranda olup olmayacağı merak konusu. Dram türündeki yapımın takipçileri, "İnci Taneleri yeni bölüm bu hafta var mı, yok mu?" sorusuna yanıt arıyor. 29. bölümü beklenen dizi için Kanal D yayın akışı kontrol ediliyor. Peki, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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İnci Taneleri dizisinin takipçileri, “Bu akşam yeni bölüm var mı, yok mu, neden yok?” sorularına yanıt arıyor. Şenol Sönmez’in yönettiği ve Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazdığı BKM imzalı dizi, en son 28. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin 29. bölümünün ise yayınlanıp yayınlanmayacağı ise araştırılan konular arasında. Peki, İnci Taneleri yeni bölümü ne zaman? İşte, detaylar...
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İNCİ TANELERİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
9 Ocak 2025 Kanal D yayın akışına göre İnci Taneleri dizisi, yarın akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.
Yayın akışına göre, dizi saatinde Efsane yerli filmi izleyici karşısına çıkacak.
Dolayısıyla dizinin yeni bölümü 16 Ocak 2025 Perşembe günü yayınlanacak.
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9 OCAK 2025 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Efsane
22:15 Efsane
00:30 İnci Taneleri Tekrar
03:15 Zalim İstanbul Tekrar
04:45 Kuzey Güney
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İNCİ TANELERİ 28. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yılmaz Erdoğan’ın hayat verdiği Azem Yücedağ’ın hayata tutunma hikayesini konu alan BKM imzalı İnci Taneleri dizisinin 28. bölüm özeti şöyle;
Cihan’ın ve tüm ekibin yaşadığı acı kayıp herkes için çok sarsıcı olur. Cihan için artık meseleler iyice kişisel bir hal almıştır.
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Dilber ve Yıldız’ın aklı Zerre’deyken Azem onu uzaktan da olsa korumanın bir yolunu bulur. Piraye hep uzağında kaldığı bir yaşamı Azem’in romanı sayesinde tanımaya başlamıştır. Bu durum Piraye ve Dilber’i bir araya getirecektir.
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İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Bora Cengiz, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, Bestemsu Özdemir, İrem Çıray, Onur Akbay, Mustafa Yıldıran, Ülkü Hilal Çiftçi, Orkuncan İzan, Furkan Rıza Demirel yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.
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