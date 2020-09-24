Oyuncu İnci Pars, geçtiğimiz gün üç yıl önce evlendiği eski KKTC Başkanı Hüseyin Özgürgün ile bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.

Alışverişe çıkan çift, koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu maske takma kuralına uyarak tedbiri elden bırakmadı.