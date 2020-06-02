İnci kefalinin "zorlu yolculuğu" normalleşme süreciyle renklendi

Van Gölü havzasında binlerce kişinin geçim kaynağı inci kefalinin üremek için tatlı sulara göçü sürüyor.15 Nisan-15 Temmuz'da avlanması yasaklanan inci kefalinin neslini sürdürmek için tatlı sulara başlattığı göç sırasında karşısına çıkan engelleri uçar gibi aşmaya çalışması renkli görüntüler oluşturuyor.Bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle sessizliğe bürünen balıkların göç alanlarında normalleşme sürecinin başlamasıyla yoğunluk oluştu.Uzun süre evden çıkamayan aileler, Erciş ilçesindeki Deli Çay ve Muradiye ilçesindeki Bendimahi Çayı üzerine oluşturulan alanlara gelerek, binlerce inci kefalinin yolculuğunu izledi.Bazı vatandaşlar, balıkların nesillerini sürdürebilmek için verdiği mücadeleyi fotoğraf makineleri ve kameralarla kayıt altına aldı.Göç eden balıkları ve onları avlayabilmek için çaba gösteren martıların oluşturduğu manzaraya tanıklık eden vatandaşlar, bir yandan da piknik yaparak aileleriyle güzel vakit geçirdi.- "Bu doğa olayını çok özlemiştik"Bölgeye gelen vatandaşlardan Berna Seven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl balık göçünü izlemek için Bendimahi Çayı'na geldiğini söyledi.Mesire alanlarına girişlere uygulanan kısıtlamanın kaldırılması sayesinde göçü gecikmeli olarak izleme imkanı bulduklarını belirten Seven, şunları kaydetti:"Burası gezilecek en iyi yerler arasında. Bu doğa olayını çok özlemiştik. Salgın nedeniyle uzun süredir gelemiyorduk. Burada insanları derinden etkileyen bir görüntü var. Doğayla iç içeyiz, her şey çok güzel. Herkesin bu doğa olayını görmesini tavsiye ediyoruz."Mehmet Arif Taşdemir de her yıl binlerce kişinin izlediği balık göçünün salgın nedeniyle bu yıl sessiz gerçekleştiğini belirtti.Normalleşme süreciyle herkesin akarsu kenarlarına akın ettiğini ifade eden Taşdemir, "İnsanları huzura kavuşturan bir ortam var. Bir yandan martılar, bir yandan balıkların göçü. Bu güzellikleri sözlerle tarif etmek mümkün değil. Tekrar doğaya kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.
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