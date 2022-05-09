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Van Gölü'nde yaşayan endemik tür olan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden binlerce inci kefalinin yolculuğu başladı.

Üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz arasında Van Gölü'ne dökülen tatlı sulara akın eden ve bu yolculuk sırasında karşısına çıkan engelleri adeta zıplayarak aşmaya çalışan inci kefalleri, ortaya koyduğu mücadeleyle izleyenleri kendine hayran bırakıyor.

Üreme döneminde avlanması yasak olan balıkların korunması için kentteki kurumlar da göl kenarındaki yerleşim birimlerinde ve tatlı su ağızlarında önlem alarak kaçak avcılığı önlemeye çalışıyor.

Erciş ilçesinde göçün en güzel izlenebildiği Deli Çay'daki balık bendine gelen fotoğraf tutkunları ve vatandaşlar, balıkların zorlu yolculuğuna tanıklık ediyor, ortaya çıkan eşsiz manzarayı görüntülüyor.

Bölgedeki martılar da göç boyunca tatlı sulardaki balıkları avlayarak besleniyor.

Balık bendine gelen fotoğraf tutkunu Gülşen Günay, bu yıl havaların soğuk olması nedeniyle göçün geç başladığını söyledi.

Erciş Evrensel Fotoğrafçılar Derneği olarak balıkların göçünü görüntülemeye çalıştıklarını belirten Günay, "İnci kefali, neslini devam ettirebilmek için tatlı sulara göç ediyor ve yumurtalarını bırakıyor. Karşısına çıkan engelleri adeta uçarak aşıyor. Biz de bu muhteşem doğa olayını fotoğraflıyoruz. Bu muhteşem görüntüyü herkesin görmesini istiyoruz" dedi.

Mehmet Nuri Sevinç ise "Doğa fotoğraflarıyla ilgileniyorum. Balık göçünün başlamasıyla bu güzel manzarayı fotoğraflamak için buraya geldik. Herkesi bu eşsiz güzelliği görmeye bekliyoruz" diye konuştu.