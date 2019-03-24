İnceefe, Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamasında, 3. Grup'ta deplasmanda Arnavutluk'u 2-1 yendikleri mücadeleyi değerlendirdi.

Elemelere deplasmanda alınan galibiyetle başlamanın önemine değinen İnceefe, 2018 yılının eylül ayından itibaren oynadıkları 4 resmi maçı da kazandıklarını vurguladı.

Rakiplerini iyi analiz ettiklerini ve bu sayede kazandıklarını belirten İnceefe, "Avrupa Şampiyonası elemelerine galibiyetle başlamak sevindirici. Özellikle deplasmanda kazanmak takımın kendisine olan güvenini artırdı. Yeni bir turnuva başladığı için yaş grubu da değişti ve de yeni bir jenerasyonu oluşturma içerisindeyiz. 98, 99 hatta 2000 yaş grubundan oluşan bu ekip, üstüne koydukça daha iyi olacak. Grupta ilk 2 sırayı alarak 2021'deki Avrupa Şampiyonası'nda yer almak için tüm gücümüzü ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı'nı deplasmanda Arnavutluk karşısında aldığı galibiyetten dolayı kutlayan Vedat İnceefe, "Millilerimizin maçını takımla hep birlikte seyrettik. Ağabeylerinin oyunun başından itibaren koydukları etkili oyun ve net bir şekilde kazanmaları oyuncularımızı da motive etti. Onlar da aynı hırs ve A Milli Takım'ın yaptığını başarmak arzusuyla Arnavutluk'u kendi yaş kategorilerinde yendi." değerlendirmesinde bulundu.