20 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İzmir'de taş nedeniyle safra yolu genişleyen Hava Kara'ya (79),ince bağırsaktan parça alınarak, yeni bir safra yolu yapıldı. Kara, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahisi Bölümü'nde gerçekleştirilen ameliyatın ardından eski sağlığına kavuştu.
2 YIL BOYUNA ŞİKAYETLERİ DEVAM ETTİ
DHA'nın haberine göre; Hava Kara, safra yollarındaki taşlardan dolayı 2 yıl boyunca bulantı, kusma, karın ağrısı ve yemek yeme güçlüğü çekti. Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniği'ne başvuran Kara, yapılan tetkiklerin ardından ameliyata alındı.
Safra yolundaki taşlar alınan Hava Kara'ya, ince bağırsağından alınan parça ile yeni bir safra yolu yapıldı. Yaşı ve kronik hastalıkları nedeniyle ameliyata alınması riskli olan Kara, Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ender Albayram ve Opr. Dr. Hamza Kaya 'nın birlikte gerçekleştirdiği operasyonla sağlığına kavuştu.
ŞİKAYETLERİ SON BULDU
Opr. Dr. Ender Albayram, safra yolunda oluşan taşların genellikle ECRP denilen endoskopik yöntemle, bir katater- kanül ile ağız yolundan girilerek, alındığını anlatarak bu yöntemle çıkarılamayacak kadar büyük olan taşların ise açık ameliyat yöntemiyle alındığını söyledi.
Hava Kara'nın safra yolunda bulunan ve en büyüğü 2 santimetre olan taşları, açık ameliyatla aldıklarını belirten Opr. Dr. Ender Albayram, "Operasyonda safra kesesini çıkardık ve safra kanalının taşlara bağlı genişlemiş olduğunu gördük. Kanalı açarak taşları çıkardık ve safranın yeniden bağırsağa dökülmesini sağlamak amacıyla ince bağırsaktan alınan parça ile yeni bir safra yolu yaptık. Yaşından ve kronik yan hastalıklarından dolayı hastamızın ameliyatı riskliydi ancak titizlikle çalışıp elimizden geleni yaparak, operasyonu başarıyla gerçekleştirdik" dedi.
Uzun zaman sonra rahat yemek yiyebildiğini ve şikâyetlerinin son bulduğunu ifade eden Hava Kara da "İki yıldır hayat zehir olmuştu. Bulantı, kusma, iştahsızlık vardı. Yemek yemeye korkuyordum. Karnım şişiyordu. Çok çektim ama şimdi çok iyiyim. Allah razı olsun doktorumdan, hastaneden. Beni iyileştirdiler. Beni sağlığıma kavuşturanlara hep duacı olacağım" diye konuştu.
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