İnce: 6'lı masadan uzlaşı çıkmaz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Habertürk'ten Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtladı.

İnce'nin konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"İMAMOĞLU'NUN GEZMESİ BÜYÜK RİSKTİR"

58 yaşındayım. Bir kurban bayramında askerdeyim. Bütün ramazan ve kurban bayramlarında arefe akşamı babamın evindeydim. Ben böyle yaşıyorum. Sayın İmamoğlu'nu eleştirenler Erdoğan'ı eleştirmiyorsa çifte standarttır bu. Belediye başkanının gezmesi, hangi gazeteciyi davet edeceği kendi bileceği bir iş. Ama şunu söyleyeyim, gezmesi büyük risktir. İstanbul'da sel, yangın, deprem olur. Büyük risktir. Takdir kendisine aittir.

"PARTİMİZİN ADAYI İÇİN SANDIK KOYACAĞIZ"

Önceden siyasi partilerin genel başkanları televizyonda görüşlerini anlatırlardı. Bu tartışmalar yok oldu. Cumhurbaşkanının nasıl seçileceği belli. Anayasa, yasalar ortada. Peki Cumhurbaşkanı adayının nasıl olacağı belli mi? Belli değil. Bizim partimizde kuralları var bunun. Partimizin tüzüğüne yazdık. Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen partinin bütün üyelerinin önüne sandık koyacağız, bu sandıktan kim çıkarsa.

"6'LI MASADAN UZLAŞI ÇIKMAYACAK"

Ben 6'lı ittifaktan uzlaşı çıkacağından inanmıyorum. Biri kamulaştıracağız diyor, öteki bu çağda olmaz diyor. Biri Suriyelileri göndereceğiz diyor, diğeri gönderemezsin diyor. Ergenekon'da birisi dosyayı yeniden açacağız diyor diğeri ertesi gün rahmetli Ali Tatar'ın ziyaretine gidiyor. Laiklik konusunda tek kelime konuşamıyorlar. Eğitimi tarikatlara, cemaatlere bırakacaklar mı, bırakamayacaklar mı tek kelime edemiyorlar. Biz Memleket Partisi olarak bırakmayacağız. Eğitimi bilimsel laik bir hale getireceğiz. Suriyelileri göndereceğiz. Bir başka örnek cem evlerini konuşamıyorlar. Atatürk'ü tartışacak mısınız, tartışmayacak mısınız? Sözde Ermeni soykırımını tanımıyorum diye yazacaksınız. Uzlaşma metnine 'tarihi gerçekler' diye yazamazsınız.

"İKİNCİ TURA KALIRSA KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLERİM"

Demokratik yollarla, sandıkla gitmesini istiyorum. Erdoğan yorgun. Artık yorgun, Türkiye'nin sorunlarını çözemez. Fakat tek hikayemiz Erdoğan'ı göndermek olursa onu gönderirsin ama kendin de kısa sürede gidersin. Onun için eğitim, Suriyeliler, laiklik, yolsuzluk, kamu ihale konusunda anlaşmak lazım. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa tabii ki Kılıçdaroğlu'nu desteklerim. Ama ben kalırsam onlardan da destek beklerim. Gerekirse ikinci tur için partimizde üyelerimizin önüne sandık koyarız. Çünkü Erdoğan'ın Türkiye'ye vereceği artık bir şeyi kalmadı.