ACI BİBER

Acı biberin içerisindeki keskin aroma nedeniyle karıncaların oldukça sevmediği bir kurtacı. Acı biberi evinizi işgal eden karıncalarda kullanmak için bir tencrenin içerisine bolca su koyup içine acı biberleri atın ve bu suyu kaynatın. Kaynayan ve acı biberin aromasını içerisine harmanlayan suyu ılıdıktan sonra bir sprey veya bez yardımıyla karınca yuvasına sıkabilirsiniz.