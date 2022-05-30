TMSF'nin İnanlar İnşaat 144 Gayrimenkul Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ihale, 5 Temmuz'da saat 14.00'te Fon'un Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

İhale, kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak. Açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (kısa liste) oluşturulduktan sonra açık artırma aşamasına geçilecek.

İnanlar İnşaat 144 Gayrimenkul Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, ülke içerisinde muhtelif yerlerde bulunan 144 adet gayrimenkulden oluşuyor.