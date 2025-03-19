İnanılmaz kurtuluşa imza atan doktora Sağlık Bakanlığı'ndan ödül

Bursa'da bir uzman çavuş ve iki sanığın hayatını kaybettiği Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki silahlı saldırı sonrası başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Uzman Çavuş Uğur Bulut, saatler süren ameliyat sonrası hayata tutundu.

Günlerce yoğun bakımda kalan Bulut, taburcu olurken, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kendisini ameliyat eden, Op. Dr. Ahmet Karaoğlu'nu taburcu olduktan sonra unutmayan Bulut, fotoğraf çektirdi. Tıp bayramı nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen programa katılan Karaoğlu'na başaralı operasyona imza attığı için ödül takdim edildi.

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YAPILAN OPERASYONLAR SAYESİNDE SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Olay, 13 Aralık 2024 Cuma günü öğle saatlerinde meydana geldi. Bursa 6. Ağır ceza mahkemesinde görülen duruşma salonunda tutuklu sanık Mertcan Akça ile baba Köksal Akça mahkemeye gelen müşteki Tolga Ergün'ün babası Kemal Ergün tarafından silahla vuruldu. Arbede esnasında kurşunların isabet ettiği baba-oğul olay yerinde hayatını kaybederken, 2 jandarma personeli ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki Uzman Çavuş Nurettin Yaşar kaldırıldığı hastanede 14 Aralık'ta şehit düştü, arkadaşı Uğur Bulut ise hastanede tedavi altına alındı ve yapılan operasyonlarla sağlığına kavuştu.

Dr. Karaoğlu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Sağlık Bakanlığımızın ev sahipliğinde 14 Mart Tıp Bayramı sebebiyle İstanbul Çam Sakura Şehir Hastanesinde düzenlenen ve Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla şereflendirdiği iftar yemeği organizasyonunda Bursa'yı temsil etmekten ve de tarafıma layık görülen yılın hekimi ödülünü almaktan dolayı mutluluk ve gurur duydum. Allah devletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.