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Anne ile kızının inanılmaz kurtuluşu! Takla attı, böyle asılı kaldı

Rize'de, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, takla atan otomobil viyadükte asılı kaldı. İki viyadük arasındaki korkuluklarda asılı kalan otomobildeki anne ve küçük kızı, polis ve sağlık ekiplerince çıkarıldı

Giriş: 14.12.2022 - 14:41 | Güncelleme: ABONE OL
İnanılmaz kurtuluş! Böyle asılı kaldı
AA

Rize'de, takla atan otomobilin viyadükte asılı kaldığı kazada anne ve kızı ölümden döndü.

Karadeniz Sahil Yolu Rize şehir içi viyadüğünde, Yasemin Ç. (31) yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Daha sonra takla atan otomobil, iki viyadük arasındaki korkuluklarda asılı kaldı.

ANNE İLE KIZINI EKİPLER ÇIKARDI

Kazada yaralanan sürücü Yasemin Ç. ile 4 yaşındaki kızı A.Ç., polis ve sağlık ekiplerince asılı kalan otomobilden çıkarıldı. Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, yolda yeni bir kazanın yaşanmaması için trafiğin kontrollü şekilde devam etmesini sağladı.

VİNÇ YARDIMIYLA BULUNUDUĞU YERDEN ALINDI

Otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden alındı. Yapılan incelemede, otomobilin ön tarafına korkuluk demiri saplanması sonucu 5 metre yüksekten düşmediği ve asılı kaldığı belirlendi.

Aracın kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden çift şeritten sağlanmaya başlandı.

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