İnanılmaz değişimler
Zaman zaman görüntümüzdeki bir detay bizi rahatsız edebilir. Bu küçük özelliğimizi değiştirdiğimizde fiziksel görünüşümüz hiç beklemediğimiz kadar değişebilir.
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“Çene ameliyatı geçirdim ve bu benim hayatımı da değiştirdi.”
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“Üçüncü bebeğimi doğurduktan 7 ay sonra, olmak istediğim aralığa geri döndüm. İyi hissediyorum!"
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“8 yıllık ışıltı! Sonunda doğal rengimi ve buklelerimi kucaklıyorum.”
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"Arkadaşım 2 yıl boyunca günde 3 mil koştu ve 140 kilo verdi. Artık hayalindeki üniversiteye gidiyor ve kendine çok daha fazla güveniyor."
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“Yaklaşık 3 yıldır saçlarımı uzattıktan sonra nihayet bu ay saçımı kesip bağışlamaya karar verdim.”
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"Başarı hikâyem!”
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"Boyumu 15 santim uzatacak bir ameliyat olmaya karar verdim."
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“Oğlum şaşı gözlerini düzeltmek için göz ameliyatı geçirdi. Sonuç şaşırtıcı bir şekilde ortaya çıktı."
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“23 yaşımda nihayet diş tellerim çıktı ve bundan daha mutlu olamazdım!”
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“Küçük kardeşim omurgasından yeni ameliyat oldu. İşte bazı röntgen öncesi/sonrası fotoğrafları.”
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“16 yıldır saçlarımı düzleştirdikten sonra sonunda buklelerimi kucaklıyorum!”
Kaynak: Reddit