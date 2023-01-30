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Inaki Williams'ın "eşsiz" serisi sona erdi

Athletic Bilbao altyapısından yetişen Ganalı futbolcu Inaki Williams, altı yıl sonra ilk kez maç kaçırdı! 2016'dan bu yana aralıksız olarak 251 LaLiga maçına çıkan tecrübeli oyuncu sakatlığı nedeniyle Celta Vigo mücadelesinde oynayamadı

Giriş: 30.01.2023 - 13:41 | Güncelleme: ABONE OL
Inaki Williams'ın altı yıllık serisi sona erdi
HABERTURK.COM

İspanya La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao'da top koşturan Inaki Williams'ın uzun süreli maç kaçırmama serisi sona erdi.

La Liga'da hafta sonu Celta Vigo'nun, Athletic Bilbao'yu 1-0 yendiği maçta sakatlığı nedeniyle görev alamayan 28 yaşındaki Williams, 2016 yılından beri ilk kez bir lig maçında oynayamadı. Ganalı futbolcu, 7 yıllık süreçte La Liga'da aralıksız tam 251 karşılaşmaya çıkarak, bu alandaki rekorun sahibi oldu.

Kariyerinde Athletic Bilbao'dan başka takımda forma giymeyen Williams, İspanyol ekibi ile toplamda çıktığı 394 maçta 101 gol, 58 asistlik performans sergiledi.

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