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İMSAKİYE| Ramazan ayının 5. günü il il iftar saatleri belli oldu! İşte 2023 Ramazan ayı imsakiyesi 27 Mart

Ramazan ayının 5. günü il il iftar saatleri belli oldu! İşte 2023 Ramazan ayı imsakiyesi

İl il iftar ve akşam ezanı saatleri Ramazan ayının her gününde olduğu gibi bugün de merak ediliyor.81 ilimize ait imsak ve iftar saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gün gün hesaplandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hesaplanan imsak ve iftar vakitlerini Habertürk 2023 Ramazan İmsakiyesi içerisinde bir araya getirdik. Habertürk İmsakiye sayfası üzerinden iftar ve sahur edeceğiniz ili seçerek 27 Mart Pazartesi yani 2023 Ramazan ayının 5. gün imsak ve iftar saatlerini öğrenebilirsiniz. İşte Ankara, İzmir ve İstanbul imsak ve iftar saatleri...

Giriş: 27.03.2023 - 09:31 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Ramazan ayının başlanmasına çok az bir süre kala 30 günlük 2023 İmsakiye takvimi de yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ile ilişkin İmsakiye takvimini paylaştı. İmsakiye 2023 takvimi ile illerin sahur vakti, iftar saati ve teravih namazı saatleri belli oldu. Bilindiği gibi, bu yıl Ramazan ayında 30 gün değil; 29 gün oruç tutulacak. On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı 22 Mart Çarşamba günü kılındı, 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılıp ynı gün ilk iftar yapıldı.

  • ANKARA İFTAR SAATİ: Ankara'da bu akşam yani 27 Mart Pazartesi akşam ezanı saat 19.14'te okunacak.

    İşte Diyanet Ankara namaz saatleri tablosu: 

    Ankara İçin Haftalık Namaz Vakitleri
    Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
    27 Mart 2023 Pazartesi 05:10 06:35 12:59 16:29 19:14 20:33
    28 Mart 2023 Salı 05:08 06:33 12:59 16:29 19:15 20:34
    29 Mart 2023 Çarşamba 05:07 06:32 12:59 16:29 19:16 20:35
    30 Mart 2023 Perşembe 05:05 06:30 12:58 16:30 19:17 20:36
    31 Mart 2023 Cuma 05:03 06:28 12:58 16:30 19:18 20:38
    01 Nisan 2023 Cumartesi 05:01 06:27 12:58 16:31 19:19 20:39
    02 Nisan 2023 Pazar 04:59 06:25 12:57 16:31 19:20 20:40

    ANKARA İFTAR SAATİ İÇİN TIKLAYIN

  • İSTANBUL İFTAR SAATİ: İstanbul'da bu akşam yani 27 Mart Pazartesi akşam ezanı saat 19.30'da okunacak.

    İşte Diyanet İstanbul namaz saatleri tablosu:

    İstanbul İçin Haftalık Namaz Vakitleri
    Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
    27 Mart 2023 Pazartesi 05:24 06:50 13:15 16:44 19:30 20:50
    28 Mart 2023 Salı 05:22 06:48 13:14 16:44 19:31 20:51
    29 Mart 2023 Çarşamba 05:20 06:47 13:14 16:45 19:32 20:53
    30 Mart 2023 Perşembe 05:18 06:45 13:14 16:45 19:33 20:54
    31 Mart 2023 Cuma 05:16 06:43 13:13 16:46 19:34 20:55
    01 Nisan 2023 Cumartesi 05:14 06:42 13:13 16:46 19:35 20:56
    02 Nisan 2023 Pazar 05:12 06:40 13:13 16:47 19:36 20:58

    İSTANBUL İFTAR SAATİ İÇİN TIKLAYIN

  • İZMİR İFTAR SAATİ: İzmir'de bu akşam yani 27 Mart Pazartesi akşam ezanı saat 19.36'da okunacak.

    İşte Diyanet İzmir namaz saatleri tablosu:

    İzmir İçin Haftalık Namaz Vakitleri
    Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
    27 Mart 2023 Pazartesi 05:36 06:58 13:22 16:52 19:36 20:53
    28 Mart 2023 Salı 05:34 06:57 13:22 16:52 19:37 20:54
    29 Mart 2023 Çarşamba 05:32 06:55 13:21 16:52 19:38 20:55
    30 Mart 2023 Perşembe 05:30 06:53 13:21 16:53 19:39 20:56
    31 Mart 2023 Cuma 05:29 06:52 13:21 16:53 19:40 20:58
    01 Nisan 2023 Cumartesi 05:27 06:50 13:21 16:53 19:41 20:59
    02 Nisan 2023 Pazar 05:25 06:49 13:20 16:54 19:42 21:00

    İZMİR İFTAR SAATİ İÇİN TIKLAYIN

  • 81 İLİN İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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