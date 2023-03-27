Ramazan ayının başlanmasına çok az bir süre kala 30 günlük 2023 İmsakiye takvimi de yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ile ilişkin İmsakiye takvimini paylaştı. İmsakiye 2023 takvimi ile illerin sahur vakti, iftar saati ve teravih namazı saatleri belli oldu. Bilindiği gibi, bu yıl Ramazan ayında 30 gün değil; 29 gün oruç tutulacak. On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı 22 Mart Çarşamba günü kılındı, 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılıp ynı gün ilk iftar yapıldı.