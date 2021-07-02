Tatile yeni başladığını ve bir süre daha buralarda olduğunu söyleyen İmren, "Bodrum'u çok seviyorum. Her ne kadar çok sıcak
olsa da..." diyerek, güldürdü.
Yeni şarkısı hakkında konuşan şarkıcı, gazetecilerin "Neden Arapça olsun istediniz?" sorusuna "Ben Arabistan'da büyüdüm, çocukluğum orada geçti. Duygular orada biraz daha farklıdır. Bir de böyle dinlenmesi ve bu duyguları onların da hissetmesi için Arapça okumak istedim" dedi.
Yayınlandıktan sonra beş gün içerisinde 250 bin görüntülenmeye ulaşan "Nalan" için, "Arabistan'da hayran kitlem mevcut, sonuçta orada 15 yıllık bir geçmişim var. Tek kötü söz duymadım, devamı da gelece. Kendi yazdığım Türkçe slow şarkılar da var" dedi.
Oyunculuk da yaptığını belirten ve projeleri olduğunu dile getiren İmren, "Yetenekli olduğumu düşünüyorum, oyunculuk için de eğitimler aldım. Ayla Algan benim eğitimimi veren ve en iyi kadın sanatçıdır" ifadelerini kullandı.
İmren, ayrıca yeni projeleri olduğunu belirterek, "Sinema ve dizi projelerimiz var. İsim veremiyorum ama onlar da yakın tarihte olacak. Çok heyecanlı ve çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
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