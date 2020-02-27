AA

İmralı Adası'nda orman yangını çıktı



- Bursa Valiliği: - "Yangının devam ettiği bölge cezaevi ve yerleşim yerlerini tehdit etmemekte olup yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir"

İmralı Adası'nda cezaevine ve yaşam alanına uzak bölgede orman yangını çıktığı, yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde adanın kuzeyinde yer alan, yaşam ve cezaevi yerleşkesini etkilemeyecek uzaklıkta olan Radar Tepe bölgesinde, çevre aydınlatma elektrik direklerindeki tellerin şiddetli lodosun etkisiyle birbirine çarparak oluşan kıvılcımların otları tutuşturmasıyla örtü ve orman yangını çıktığı belirtildi.

Yangının başlamasından itibaren Ada Güvenlik Komutanı emir komutasında hızlı bir şekilde İmralı Adası'nda bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye aracı, iki itfaiye personeli, İmralı Jandarma Komando Ada Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki iş makinesi ve 150 personelle alevlere müdahale edildiği duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adalet Bakanlığına ait Tuzla gemisi ile İmralı Adası'na Bursa Orman Bölge Müdürlüğünden bir arazöz ve 7 kişilik söndürme ekibi, bir yangın helikopteri, Yalova Topçulardan arabalı vapurla 10 arazöz, bir dozer, 30 personel ve 3 yangın elemanı sevk edilmektedir. İhtiyaten, Tuzla'daki Kuzey Deniz Saha Komutanlığından bir çıkarma gemisi, Bursa Orman Bölge Müdürlüğünden 9 arazöz, 30 personel, 5 yangın uzmanı, bir dozer Mudanya'da sevk edilmek üzere hazırlanmaktadır."

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı ve İI Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç'ın da sahil güvenlik botuyla İmralı'ya intikal ederek çalışmaları yerinde inceleyeceği aktarılan açıklamada, "Yangının devam ettiği bölge cezaevi ve yerleşim yerlerini tehdit etmemekte olup, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.